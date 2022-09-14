最後一次施政報告 林右昌：基隆是成就夢想地方

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基隆市長林右昌（右）14日任內最後一次赴議會進行施政報告表示，8年來，基隆市累積了信任與信心，他要感謝所有團隊一起實踐夢想，讓大家都成為驕傲的基隆人。中央社記者王朝鈺攝 111年9月14日

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市長林右昌今天在市長任內最後一次向議會施政報告，他表示，經過8年執政，成功翻轉基隆的命運，「基隆經驗」已成為城市治理教科書，「基隆就是成就夢想的地方」。

林右昌表示，他剛執政時，基隆的起始條件很糟糕，不但失業率、離婚率、自殺率全國最高，負債餘額達新台幣124億元，負債比高達47.37%，幾乎快要破產，且財政與人才兩缺寸步難行，但市府成功翻轉命運，他相信基隆做得到，其他縣市也做得到，可以帶給大家信心與希望，也能讓其他城市更有自信改造家鄉。

林右昌說，8年過去了，他不後悔把錢拿來減債，市府預算已從172億元增加到超過220億元，成長30%，債務餘額從124億元減為68億元，減少近40%，明年基隆財政等級更將從第4級提升至第3級，這是翻轉基隆重要成就之一，從瀕臨破產到零舉債，交出一張漂亮的成績單。

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林右昌說，基隆市長參選人，甚至是全台灣正在參選縣市長的參選人，都應該聽聽看成為城市治理教科書的「基隆經驗」，城市治理中的疑難雜症，幾乎都可以在基隆找到解決問題的範例。

最後，林右昌表示，今天呈現的施政成果報告共有322頁，最後一頁的結論「基隆就是成就夢想的地方」，8年來，基隆市累積了信任與信心，他要感謝所有團隊一起實踐夢想，讓大家都成為驕傲的基隆人。（編輯：李錫璋）1110914