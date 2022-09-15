敬老愛心卡宣傳圖外流 北市社會局：資訊無誤

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國民黨台北市議員王欣儀指出，台北市政府宣傳海報圖片外流，造成許多民眾以為是假訊息，呼籲應盡快釐清。（王欣儀辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 111年9月15日

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（中央社記者劉建邦台北15日電）北市府規劃敬老愛心卡剩餘經費回饋長輩，每人靠卡有新台幣660元儲值金，議員指宣傳海報圖片外流，恐誤導民眾。社會局今天說，圖片資訊無誤，會了解外流原因，並對外說明。

台北市政府7月間宣布將運用敬老卡、愛心卡剩餘經費，鼓勵長者及身障者在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，持卡進行無現金消費，每人靠卡儲值金為新台幣660元，且等同現金消費。

不過，卻發生宣傳圖片外流狀況，國民黨籍台北市議員王欣儀指出，近期在許多里鄰社群廣傳敬老愛心卡宣傳圖片，圖片下方還標示北市府社會局廣告等字，很多民眾反映，不知道訊息真假。

王欣儀說，經詢問社會局，今年確實規劃回饋660元給長輩，詳細時間等細節之後對外公布，調資料發現，今年敬老愛心卡儲值金預算共3.63億元，預算來源為社會局公務預算為長輩乘車費2.18億元、身障乘車費6000萬元、二備金8500萬元。

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王欣儀表示，宣傳660元敬老愛心卡圖片外流，造成許多民眾卻以為是假訊息，市府卻遲未對外說明，難道只心繫選舉，行政螺絲鬆散不管，要求儘快釐清，以免誤導民眾。

社會局對此回應，針對「敬老愛心靠卡儲值660元」宣傳海報圖片，相關內容訊息資訊無誤，且先前答詢議會時也說明靠卡金額及地點，流傳海報為市府規劃宣傳設計草稿，將了解外流原因，此外，9月27日將開記者會說明敬老愛心卡儲值議題。（編輯：方沛清）1110915