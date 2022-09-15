嘉義城隍廟贈救護車 金門防疫救護注入強心針

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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）嘉義市城隍廟管理委員會主委賴永川今天捐贈1輛救護車給金門縣消防局，由金門縣長楊鎮浯代表接受。楊鎮浯表示，這輛救護車為金門防疫與救護能量注入一劑強心針。

捐贈儀式在金門浯島城隍廟廣場舉行，由於救護車車體還在打造，賴永川先以模型車捐贈，金門縣消防局長呂英華率消防局人員見證並感謝。

楊鎮浯致詞表示，疫情已近3年，對金門醫療、救護能量都是一大考驗，政府的力量畢竟有限，民間社會力量無窮 ，感謝嘉義市城隍廟捐贈救護車，為金門防災救護體系注入一劑強心針。

賴永川說，城隍爺救人沒有分台灣島內島外，都會庇護，感謝浯島城隍廟管委會主委楊耀芸居中牽線，讓嘉義城隍廟有機會來到金門做善事。楊耀芸也說，嘉義市和金門縣感情深厚，兩縣市不分彼此。

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金門縣消防局表示，新捐贈的救護車外觀增加巴騰堡反光警示圖案，大大增加對用路人的警示作用；車內醫療艙器耗材置放位置及空間經過改善，更為優化舒適；而為了保護救護人員長期執行勤務容易造成腰部受傷等職業傷害，採用新式電動擔架床，取代傳統式擔架。

此外，消防局說，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，特別在醫療艙增設紫外線滅菌燈，強化救護車感染管控，確保人員安全。另外，還添加一項新利器－自動體外心肺復甦機（LUCAS 3），單價近新台幣百萬元，有效助消防人員在執行OHCA（心肺功能停止）急救時，大大增加患者被救活的機會。（編輯：屈享平）1110915