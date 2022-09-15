中科擴建環評將登場 環團行動劇表達訴求

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）中科擴建環評將於10月召開，環保團體今天到台中市政府廣場以行動劇表達訴求，並宣布將於9月18日在市府廣場集結，以「護國也要護地球」為主題，表達反空污、抗暖化立場。

針對中科擴建環評將於10月3日在環保署登場，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體今天到台中市政府前廣場召開記者會提出5大訴求，並宣布將於9月18日下午在市府廣場集結，以「護國也要護地球，保台更要保孩子」為主題，表達反空污、抗暖化立場，呼籲台中市長及市議員參選人都能前來響應。

環團提出5大訴求，包括低碳發展，每年344.9萬噸溫室氣體排放至少減半；2030自發綠電百分百，2030無煤中火不延宕；褐色中龍退退退，立即減產零出口；海綿台積，2026水資源效益負轉正；竹科、中科、南科零碳排，半導體毒物風險透明化。

對於環團的訴求，台中市環保局指出，台中市政府與各界同樣關心中科六期環評案，市府已在審查時就提出嚴格意見，要求空氣污染物增量排放抵換，應包括施工期間及營運期間的移動污染源所產生的空氣污染排放量，且抵換來源應以園區外的污染減量。

環保局表示，市府與市民有著共同的期盼，希望開發單位能承諾，要求進駐的廠商善盡企業的社會責任，應更進一步承諾率先發展再生能源，而不是保守買綠電的方式因應，台電的供電來源也應該承諾優先減少使用中南部的燃煤機組，來維護民眾的健康及空氣品質。

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民進黨台中市長參選人蔡其昌接受聯訪指出，未來如果有機會當市長，一定會要求大型企業購買綠電需達到標準，類似燃料電池等可以自行在廠區進行發電，也會跟企業合作推動乾淨能源的開發。至於固定污染源也需要納管，包含中龍鋼鐵或者其他可能還存在燃煤鍋爐的公司，都會以同一標準看待。

蔡其昌表示，未來將有整體性規劃，讓台中空品越來越好，同時也會顧及企業投資意願，台中才能持續發展，一方面要讓經濟持續發展，二方面要讓能源轉型成功，此外，還要讓空氣跟水的使用都不虞匱乏。（編輯：張雅淨）1110915