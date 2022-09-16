嘉縣9/26起發放重陽禮金 超過10萬人可領取
2022/9/16 11:13（9/16 11:46 更新）
重陽節將至，嘉義縣政府9月26至30日將發放65歲以上長者新台幣3000至9000元不等的重陽敬老禮金。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月16日
（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）重陽節將至，嘉義縣9月26至30日發放65歲以上長者新台幣3000至9000元不等的重陽敬老禮金。嘉義縣老年人口比例21.43％，可領取人數超過10萬人，總發放金額3.29億元。
嘉義縣府今天發布新聞稿表示，嘉義縣長翁章梁為表達重陽節對老人家的祝賀之意，9月26至30日將發放滿65歲重陽敬老禮金，長輩備妥身分證正本及印章，縣府將派員親自到村里發放。
嘉義縣社會局表示，截至今年7月底，嘉義縣老年人口比例21.43％，敬老禮金發放對象為嘉義縣民於重陽節年滿65歲（含當日，以實歲計），全縣符合65歲以上發放敬老禮金人數為10萬5403人。
社會局指出，65歲至89歲的老人家每人可領取禮金3000元，90歲至99歲每人6000元，百歲以上人瑞每人禮金9000元，總發放金額3.29億元。
社會局表示，重陽節敬老禮金發放方式自民國107年起採現金及匯款併行，去年匯款領取者，今年仍以匯款方式領取，統計今年匯款人數有2萬5133人，現金發放人數8萬多人。
為避免長輩聚集增加COVID-19（2019冠狀病毒疾病）風險，翁章梁呼籲民眾領取禮金時，務必遵守防疫規範，全程戴口罩，保持社交距離，分流分時段領取，保障自身健康安全。（編輯：郭諭儒）1110916
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