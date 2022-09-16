老幼都照顧 彰化市長照大樓預計112年6月完工

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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）彰化縣政府在彰化市興建長照中心暨衛福大樓，縣長王惠美今天視察表示，內部規劃老人長照、托嬰服務，且以綠建築、家的概念為設計，工程去年9月開工，預計明年6月完工。

縣府在彰化市介壽新村241號對面興建長照2.0多功能服務中心暨衛福大樓，目前工程進度如期，王惠美今天視察進度並接受媒體聯訪表示，這項工程經費約新台幣1億8800萬元，中央補助9000多萬元，縣府自籌近1億元，特別感謝彰化縣議會支持預算，期許這棟環保綠建築如期如質於民國112年6月完工，讓老幼都受照顧。

王惠美表示，因應高齡化、少子化，縣府積極爭取前瞻基礎建設計畫，至今年已成功爭取整建長照衛福據點41案，獲中央補助經費達10億21萬9000元，縣府今年向中央申請10案，分別位於彰化市、鹿港、和美、溪湖、芳苑、秀水、伸港，已獲衛生福利部原則同意補助。

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王惠美說，這棟整合式大樓規劃銀髮族長照服務、托嬰中心，地下1層、地上6層，1樓至3樓為日照中心、失智據點、多機能長照空間、托嬰中心，4樓至6樓為身心障礙生涯轉銜暨個案管理中心、彰化夢想館、彰化家庭福利服務中心、銀髮多功能活動中心等社福場域。

縣府衛生局透過新聞稿表示，依據統計資料顯示，全國65歲以上老年人口截至111年7月底為17.21%，彰化縣老年人口更達17.71%，高於全國平均值，因此，縣府積極建置長照資源，讓老人在地安養、年輕人放心工作養家；這棟大樓以綠建築、家的概念呈現，希望這棟長照據點溫暖、溫馨如自己家。（編輯：黃世雅）1110916