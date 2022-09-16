林明溱以兒名義建屋 林儒彬：清楚公開絕無問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣長林明溱以兒子林儒彬名義建屋，今天遭檢舉涉財產不明罪嫌，對此，林明溱表示，近日已清楚說明；林儒彬說，購地、建屋金額清楚公開，絕無問題，勿用潑髒水方式亂講。

有關林明溱以兒子林儒彬名義新建新台幣千萬元透天別墅，民進黨南投縣議員參選人沈夙崢等人今天到法務部廉政署中部地區調查組檢舉，盼調查林明溱有無涉及公務員財產不明罪嫌。沈夙崢接受媒體聯訪表示，不要一直覺得被潑髒水，他們懷疑事項，都是有憑有據。

沈夙崢質疑指出，林儒彬沒工作3年，可以貸款到1800萬元？林明溱的年紀能當保人30年？這些不是潑髒水，而是有跑過銀行、辦過貸款的人就能感受的疑問，且財產申報也有疑慮，因為林家父子說的金額數字一直改口，這些錢也未出現在公職人員財產申報。

林儒彬說，林明溱於監察院財產申報存款為民國106年度803萬元、107年度2434萬元、108年度1377萬元、109年度673萬元、110年度686萬元，都有誠實申報財產；另外，土地購置金額958萬元，委託興建房屋金額1323萬元，總價2281萬元，父母2年贈與750萬元，再加上貸款1500萬元，共2250萬元，完全透明、沒問題。

林明溱認為日前已清楚說明，今天不再回應。林明溱14日回應媒體表示，集集老家殘破不適合居住，由於即將卸任縣長，難道蓋個房子也不行，他已72歲，「人生沒幾年了」，因此，乾脆用兒子林儒彬名字建屋，法治社會，說話要有憑有據，部分民進黨參選人無的放矢，非常不負責任，不要一天到晚只「作秀」。（編輯：黃世雅）1110916