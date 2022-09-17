高市府發言人「視訊來電」短片 宣傳租金補貼政策

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影片來源：高雄市政府 Kaohsiung City Government

（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄市政府發言人張硯卿、周璟瑜拍「視訊來電」30秒短片，用貼近民眾生活、便於傳播的直式影片，像好友聊天一般，宣傳高雄市增額租金補貼政策，盼讓更多租屋族即時申請。

高雄市租屋補貼除有現行中央補貼方案，可讓全高雄約7萬戶租屋族受惠；高雄市政府也將一年約3億元囤房稅稅收投入租金補貼，約增1萬戶受惠，且放寬申請資格，只要家庭所得每人每月在5萬467元（最低生活費3.5倍）以下也能申請，盼協助減輕青年、新婚、育兒家庭及弱勢族群負擔。

張硯卿今天透過新聞稿表示，現在直式影片正夯，不只社群上散布速度快、也方便在通訊軟體轉傳。宣傳影片雖然簡短，但句句皆是政策重點，希望新嘗試能有助強化政策宣傳的力道。

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周璟瑜則指出，這不僅是2人的發想，在日常生活中，自己也經常透過通訊軟體或視訊，向家人親友分享好消息，何不就將市政內容，整理好重點，營造成更親民、活潑，像是和好朋友聊天分享好康一樣，告訴市民市府做了哪些事，幫大家解決了哪些問題。螢幕顯示「來電」也製造驚喜感，拉近和民眾的距離。

高雄市政府提醒，內政部擴大租金補貼方案，申請時間到10月31日；高雄市增額租金補貼的截止日則為9月30日。因應防疫，都採取線上或郵寄方式申請，詳情可上「高雄住宅補貼網」查詢（https://hs.kcg.gov.tw/HST/）。（編輯：郭諭儒）1110917