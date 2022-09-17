陳其邁重陽敬老聯歡 社區關懷據點年底增至520處

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重陽佳節將至，高雄市長陳其邁（圖）17日上午前往鼓山區參與重陽敬老聯歡活動關心長輩，與長輩同歡合影。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月17日

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄市長陳其邁今天出席重陽敬老聯歡活動關心長輩，他指出，疫情期間高市65歲以上長輩第4劑疫苗施打率達45%，且市府推動社區長照，年底社區關懷據點將增至520處。

重陽節將至，陳其邁上午前往鼓山區參與重陽敬老聯歡活動關心長輩，一起同歡摸彩。他指出，市府積極推動社區長照，今年底社區關懷據點會增加到520處，逐步落實總統蔡英文提的一行政區一住宿型機構，一國中學區一日照中心規模。

陳其邁表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，高雄65歲以上長輩第4劑疫苗施打率達45%（全國約35%）。鼓勵未施打者盡速接種，市府會持續推動社區長照、擴大敬老卡申辦、發展便捷大眾運輸路網，讓高雄長輩受到最好照顧。

陳其邁指出，疫情期間市府以長輩不需移動的「宇美町」接種方式服務，並提供熱血計程車免費接送等。次世代疫苗很快將開放接種，呼籲長輩們疫苗打好打滿，提高免疫力以保身體健康。

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他也提到，市府自9月起放寬敬老卡申辦年齡，55歲以上原住民可申辦敬老卡及領取重陽敬老禮金，軌道搭乘部分，鼓山輕軌大順路段預計10月底完工，未來要到哈瑪星、愛河等景點或至聯合醫院就醫都非常方便，將提供長者更便利大眾交通運輸服務。

鼓山區公所說明，這次重陽敬老聯歡活動，除配合市府致贈敬老禮金外，特地為銀髮族們量身規劃重陽敬老活動，邀請高雄知名「101 STAR爵士樂團」演出精彩歌舞與長者同樂，期望晚輩能更關心長者身體健康，並增加長者保健知識。（編輯：李亨山）1110917