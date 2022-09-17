金門縣府合作台化 回收廢棄漁網變身環保衫

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2022金門縣國家海洋日活動延至17日在新湖漁港登場，在海保署副署長宋欣真（中）見證下，金門縣長楊鎮浯（左）並與台化資深副總經理蘇俊雄（右）簽署合作意向書，共同展示由廢漁網再製而成的環保機能服飾。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月17日

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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣長楊鎮浯與台化公司代表蘇俊雄今天在海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真見證下，簽署合作意向書。雙方並展示經廢棄漁網製成的高級POLO衫，呈現漁網回收再利用成果。

每年6月8日是國家海洋日，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年金門縣國家海洋日活動延到今天在新湖漁港登場，金門縣府與台灣化學纖維公司共同辦理「資源循環、永續海洋」宣導活動，提倡海洋環境永續及海洋生態保育的重要性。

活動中，楊鎮浯與台化公司資深副總經理蘇俊雄簽署合作意向書，未來將建立長期合作關係，完善金門漁網回收再利用管理機制，以循環經濟模式讓廢棄物循環利用；現場並首映台化攝製的「愚公移山」漁網回收合作影片，影片在拍出戰地金門風情之餘，更展現金門全力投入廢漁網回收再利用的精神。

楊鎮浯說明，縣府每年透過淨海行動清除海廢漁網，並將漁民淘汰、海巡等單位查扣沒入的漁網具回收，並從去年下旬開始與台化合作推動廢漁網回收再利用，在新湖漁港設置廢棄漁網具回收、暫置、分類作業區，由漁會分類收集包裝，再由台化的合作回收商定期到金門回收，使廢棄漁網不再囤積，也使後續回收再利用更順利。

楊鎮浯表示，廢棄漁網在台化協助拆解分類前處理，最終進入回收再利用體系，製成環保機能服飾，將金門常年累積的漁網以循環經濟模式轉化成再生產品，讓海廢變黃金。

宋欣真說，金門過去致力於保麗龍回收，現在進一步推動漁網回收再利用，海洋生態環境保護的精神令人感動。

與會者、岸巡人員、民眾和社區志工今天並共同清理175公斤海漂垃圾，其中以木竹類數量最多，其次為漁網漁具。（編輯：郭諭儒）1110917