地震不停搖晃 柯志恩：家住21樓非常驚嚇

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台東17日晚上發生規模6.4地震，國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）18日受訪表示，當時自己一人在21樓的家，搖晃劇烈，非常驚嚇。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）台東昨天晚上發生規模6.4地震，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天說，當時自己一人在21樓的家，搖晃劇烈，還把人生中重要的人想過一遍，非常驚嚇，她也擔心高雄災情，所幸平安。

柯志恩今天上午前往高雄舉辦的革實院營隊演講後，接受媒體聯訪時表示，昨天晚上約9時40多分，她跑完行程回家，因家住21樓，地震來時到處搖晃，她還聽到很多人驚恐大叫的聲音，但自己住在21樓，感覺也做不了什麼，就坐在書桌前等待地震過去。

柯志恩透露，兒子已回台，有到高雄陪她，但昨天回台北參加朋友喜宴，所以當時她是一個人在家，「地震時我在想，我的孩子在哪、我的先生在哪，把人生中重要的人想過一遍，真的非常驚嚇。」

柯志恩說，自己也非常擔心高雄的災情，畢竟搖晃那麼大，但還好高雄的狀況一切平安，只有零星水管破裂等。至於她家情況，她說，因為家徒四壁，沒什麼東西可以震下來，所以也沒什麼損失。

柯志恩昨天在臉書發文指出，高雄市今年1到8月的消費者物價總指數平均為106.92，較去年同期上漲2.86%；吃、住都變貴，這是基層最真實的苦。柯志恩今天表示，物價上漲是事實，希望政府能苦民所苦，正視這個問題。

柯志恩今天上午在高雄舉辦的革實院營隊演講，下午到前鎮區君毅正勤里活動中心出席大青溪婦女協會的生活美學及防疫講座。

她下午將到前鎮區君毅正勤里活動中心出席大青溪婦女協會的生活美學及防疫講座。（編輯：卞金峰）1110918