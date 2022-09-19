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勞保局雲林辦事處搬遷 新址19日啟用

2022/9/19 11:23
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（中央社記者吳欣紜台北19日電）勞保局在全台各地設有辦事處，由於雲林辦事處原有建築老舊隱藏結構安全疑慮，勞保局決定搬遷新址，整修工程近日完工，並於今天正式啟用，盼能加強服務。

勞保局雲林辦事處原有廳舍位於興華街，為民國54年建造，因建築老舊隱藏結構安全疑慮，也缺乏無障礙設施，隨著勞保局的業務日益增加，民眾洽公等候空間已漸漸不敷使用。

為了搬遷新址，勞保局表示，雲林縣政府大力協助申撥原雲林縣榮民服務處作為勞保局雲林辦事處的新廳舍，並經勞保局爭取預算進行耐震結構補強，近日已經完成整修工程，並於今天正式啟用。

根據勞保局統計，雲林縣勞保被保險人約有22萬人，加上農保及國保等被保險人，投保人數將近40萬人。

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勞保局表示，辦事處新址整建後，除了加強建物結構與消防安全之外，軟、硬體設備及無障礙設施都更加完善，並因應洽公人數逐年成長，增設服務櫃檯，期盼能提升服務，以滿足雲林地區投保單位與勞工朋友的需要。

勞保局指出，雲林地區的投保單位及民眾辦理勞工保險、農民健康保險、國民年金保險及勞工退休金等相關業務，如有任何疑問及需要，都可至雲林縣斗六市榮譽路128號新址洽辦。（編輯：李亨山）1110919

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