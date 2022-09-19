嘉市首座機車駕訓班啟動 市府加碼補助300名

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嘉義區監理所19日在嘉義高工舉辦「校園機車駕訓暨交通安全月宣導活動記者會」，由嘉義市長黃敏惠（左2）等人主持嘉義高工機車駕駛訓練班啟動儀式。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年9月19日

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市首座機車駕訓班設在國立嘉義高工，今天舉行啟動儀式，嘉義市長黃敏惠表示，市府將加碼補助300名、每人新台幣1300元至駕訓班學習，提升學生族群騎乘機車安全。

嘉義區監理所今天在國立嘉義高工舉辦「校園機車駕訓暨交通安全月宣導活動記者會」，由黃敏惠及嘉義區監理所所長黃萬益等人主持國立嘉義高工機車駕駛訓練班啟動儀式。

黃敏惠致詞表示，嘉義市為全台人口密度第二高城市，而嘉義市每年交通事故件數約3000件，機車肇事比高達8成；交通事故總受傷人數約3900人，其中機車事故受傷人數為3100人，機車肇事率相當高。

黃敏惠認為「所有問題都是教育的問題」，她說，用路安全是社會共同的責任，感謝嘉義高工提供優質場地，讓嘉義市首座機車駕訓班順利啟用，帶動更多用路人學習正確的機車行車知識；這也是教育結合實作，透過安全駕駛意識的深植，不僅保護騎士，也保護所有用路人。

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嘉義市政府表示，經積極與嘉義區監理所爭取，111年度交通部補助嘉義市民至機車駕訓班補助名額由原定250名提高為450名，交通部每人補助1300元，另外市府加碼補助300名、每人1300元。

另外，針對嘉義市中低收入戶及低收入戶民眾，除中央補助1300元外，市府將加碼全額補助，期望培養機車族群正確的交通用路安全觀念，守護嘉義市機車族群道路交通安全。（編輯：黃世雅）1110919