陸軍砲訓部遷建 台南關廟新仁橋改建完工

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市政府與國防部合作代辦陸軍砲兵訓練指揮部（俗稱永康砲校）遷建開發案，關廟新營區10公尺聯外道路延伸到北新街暨新仁橋改建工程已完工，有助改善當地交通與水患問題。

台南市長黃偉哲今天前往視察及聽取簡報後表示，他在施工期間就曾到場視察，今天是希望確認完工後的品質，也期待新仁橋改善後串聯營區與社區的交通網絡，達到市府、軍方與地方交通三贏效益。

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黃偉哲指出，新仁橋改建後除可改善原來橋梁長度不足可能造成的水患問題，並將營區東南側的10公尺道路往南延伸至北新街，使附近居民生活上更便利，受天災影響機率也會大大降低。

台南市政府工務局提供資料指出，「關廟區砲校10米聯外道路延伸暨新仁橋改建工程」包含新埔二街拓寬及新仁橋改建，橋梁採用鋼箱梁形式結構，橋長112公尺，路廊總長約370公尺，總經費約新台幣1億3900萬元，第六河川局補助5600萬元，其餘市府自籌，工程於110年6月開工，今年9月完工。（編輯：黃世雅）1110919