陽明教養院設情緒行為支持中心 提供整合性服務

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市社會局表示，市立陽明教養院自民國107年起推動正向行為支持計畫，積極籌設情緒行為支持中心，今天開幕，整合社福、醫療和社區，提供高支持密度的中繼服務。

社會局新聞稿表示，台北市政府一直致力於提升身心障礙者的人權及照顧政策，台北市立陽明教養院自107年起推動正向行為支持計畫，積極籌設情緒行為支持中心，今天由社會局長周榆修及陽明教養院院長廖秋芬共同代表舉辦開幕活動。

市長柯文哲以影片致詞時指出，陽明教養院的情緒行為支持中心是全台首創，結合社福、醫療和社區，提供給有嚴重情緒和行為問題的自閉症或智能障礙者，高支持密度的中繼服務，並期許這個實驗性計畫能成功，建立身障照顧系統可學習取經的模範。

社會局指出，情緒行為支持中心作為中繼站服務，是為了讓服務對象能夠在透過後續的轉銜機制後，重返社區中可以融入其中。

周榆修表示，情緒行為支持中心接受醫療轉介18歲以上、有嚴重情緒行為問題的自閉症或智能障礙者，提供正向行為支持服務。陽明教養院自107年起開始進行華岡院區空間規劃及整修工程，110年完成整修並規劃1至2人寢室共8個床位，其設施設備是申請衛生福利部社會及家庭署公益彩券盈餘補助。

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社會局表示，在活動區配置有跑步機、健身車等運動設施，並特別規劃「迷你白屋」滿足服務對象多元感官需求。情緒行為支持中心是透過陽明教養院與醫療端合作評估決定入住，會將試辦經驗與模式，作為北市社會福利政策推展的精進與延伸。

廖秋芬提到，情緒行為支持中心配置專責人力，如職能治療師、教保員、生服員等，每月並遴聘具有行為輔導實務經驗的督導，以及醫療團隊到院訪視服務，期結合專業團隊的力量，協助個案改善行為問題的強度和頻率，結案後會進行3個月的追蹤服務，提高返回社區的成功率。（編輯：李錫璋）1110919