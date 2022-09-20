更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭收復東部失土 伊久姆民眾揭俄軍殘暴刑求毒打
國際

影片／烏克蘭收復東部失土 伊久姆民眾揭俄軍殘暴刑求毒打

U18世界盃棒球林詔恩、邱鑫拿個人獎 下屆比賽台灣開打
運動

U18世界盃棒球林詔恩、邱鑫拿個人獎 下屆比賽台灣開打

台東6.8地震災情彙整 台鐵花東軌道多已修復橋梁待勘查
生活

台東6.8地震災情彙整 台鐵花東軌道多已修復橋梁待勘查

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
首頁 / 地方

曾文-南化聯通管工程開挖 提高南部供水穩定

2022/9/20 10:32（9/20 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
曾文-南化聯通管工程110年3月開挖，行經台南市楠西區、玉井區及南化區共3個行政區，全長約25公里，將提高南部供水穩定。（南水局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月20日
曾文-南化聯通管工程110年3月開挖，行經台南市楠西區、玉井區及南化區共3個行政區，全長約25公里，將提高南部供水穩定。（南水局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南20日電）曾文-南化聯通管工程去年3月開挖，全長25公里，水利署南區水資源局預測將可增加南部地區水源調度備援能力，提高供水穩定。

曾文水庫是全台最大水庫，連通烏山頭水庫，提供嘉南平原農作灌溉，南化水庫則提供台南民生及工業用水；曾文-南化聯通管工程去年3月開挖，行經台南市楠西區、玉井區及南化區等3個行政區，全長約25公里。

南水局發布新聞稿指出，曾文-南化聯通管主要埋設於台3線道路下方，市區道路採推進工法施作，道路上方設置工作井，縮小施工範圍，維持道路雙線雙向通行，其餘路段明挖覆蓋分段施作。

施工路幅較寬路段，全時段雙線雙向通行，部分四車道無慢車道路幅較窄路段，採日間臨時性施工單線雙向管制通行，夜間開放雙線雙向通行。

南水局表示，台南市交通局及道安會報已對施工路段稽查18次，且因應地方節慶、活動及連續假日，交維管制加強巡檢，解除臨時性調撥車道管制，維持雙線雙向通行，迄今未因交通維持設施設置不當造成交通事故。

南水局人員說，如今曾文-南化聯通管工程進入施工高峰期，南水局將加強巡檢，以確保早日強化供水調度備援效益。（編輯：張芷瑄）1110920

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族