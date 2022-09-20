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周江杰以露營車打造行動競選辦公室 走進基層

2022/9/20 14:51
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣20日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天啟用以露營車打造的「行動競選辦公室」，他說，此次打破以往固定競選總部形式，未來會開往竹縣13鄉鎮，走進基層傾聽民眾心聲。

周江杰今天在竹北市一處咖啡館舉辦記者會，介紹亮眼的紅色露營車，這輛車將成為他此次選戰的「行動競選辦公室」。

周江杰表示，未來行動競選辦公室會開抵13鄉鎮，走進基層傾聽人民心聲，同時也會在新竹縣各個鄉鎮舉辦親子活動，與大小朋友們一起同樂。

周江杰說，行動競辦的車身上以競選主視覺J作為顯眼的大標，配上代表熱情、活力的紅色系，相信開到哪裡都會相當吸睛。

周江杰指出，除了露營車內部有舒適的討論空間之外，車體外的遮雨棚一拉開、擺好桌椅，就會是一個能夠與民眾面對面討論議題的空間，不同於以往官員坐在台前、民眾坐在台下的討論空間，更具親和力。

周江杰說，未來除了到13個鄉鎮開講，也會和民眾坐在露營車內或遮雨棚下討論政策規劃，另也配合未來2個月在各鄉鎮辦理的親子活動，讓這台行動競辦可以走入民眾心中。（編輯：李錫璋）1110920

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