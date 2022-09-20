基隆忠3橋改建 提前完工開放通行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆市忠2、忠3橋改建工程2021年11月開工，經市府工務處趕工，忠3橋提前1個多月完工，市長林右昌（左5）等人20日出席通車典禮，共同拿起交通錐上連桿，開放車輛通行。中央社記者王朝鈺攝 111年9月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市忠2、忠3橋改建工程去年11月開工，原定今年11月初完工，經市府工務處趕工，忠3橋提前1個多月完工，市府決定今天開放通行，至於忠2橋，預計10月中旬開放通行。

基隆市政府今天舉辦通車典禮，由基隆市長林右昌、立法委員蔡適應、市議員童子瑋、鄭文婷、莊榮欽、張芳麗等人共同拿起交通錐上連桿，開放車輛通行，林右昌除感謝民代奔走溝通，也感謝崁仔頂漁市攤商及周邊商家支持，讓忠3橋得以提前通車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林右昌接受媒體聯訪時指出，市府進行仁愛橋改建時，經工務處巡檢發現忠2、忠3橋的橋墩、橋柱損壞嚴重，考量安全，他下令封橋和圍設，市府並向中央爭取經費，啟動相關規劃設計，且成立社群軟體群組，即時反映施工狀況與民意，減少溝通落差。

林右昌說，市中心區就像基隆市交通的心臟，忠2、忠3橋開通就像心臟裝上支架，未來交通將更流暢，後續市府也規劃市中心區幾座老舊橋梁改建，明年將進行仁愛橋改建，接著是31號橋改建。（編輯：唐聲揚）1110920