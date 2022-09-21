六龜寶來鑿新井 陳其邁：溫泉水費每噸將降至40元

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高雄市觀光局正在六龜寶來鑿第二口溫泉水井，市長陳其邁21日在議會答詢表示，若未來大量出水，現行每噸新台幣120元溫泉水費，未來將降至40元，減輕溫泉業者負擔。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市觀光局正在六龜寶來鑿第二口溫泉水井，預計明年完工。市長陳其邁今天說，若未來大量出水，現行每噸120元溫泉水費，將降至40元，減輕溫泉業者負擔，並擬開放居民購買。

民進黨高雄市議員林富寶今天上午在議會質詢指出，觀光局在寶來溫泉公園上方進行鑿井工程，預定明年完工，屆時溫泉水量將增加，希望市府能調降溫泉水費，並開放當地鄉親也能購買溫泉水自用。

林富寶說，溫泉業者向他反映，目前溫泉水費每噸新台幣120元，費用有點高，現在經營也不容易，希望市府能降價；同時溫泉區管路設備也較簡陋，盼市府能協助爭取中央補助改善。

陳其邁答詢表示，觀光局編列4000萬元預算，在寶來溫泉公園上方鑿井，明年應可完工，若計畫順利，且有大量出水，成本就會降低，現行每噸120元的溫泉水費，將可降至每噸40元，減輕溫泉業者負擔。

林富寶追問可否今年就實施降價？陳其邁說，需要幾個月時間規劃計算，如果順利今年就可提早實施降價措施，這對政府負擔不大，但對業者幫助很大。

陳其邁並表示，溫泉區管路簡陋問題，觀光局已向中央爭取預算，會努力協助業者改善，未來第二口鑿井順利，水量也應該足夠，將會開放居民購買。

陳其邁說，雖然南橫通車後，觀光客有增加，但此前因南橫中斷許久，業者跟民眾已硬撐一段時間，未來在相關生活、觀光、溫泉設施等部分，市府都會大力協助。（編輯：郭諭儒）1110921