台南全球經貿合作拓展輔導補助 110年度媒合逾30億

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（中央社記者張榮祥台南22日電）因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及俄烏戰爭，台南市政府推動「全球經貿合作拓展輔導補助計畫」，台南市長黃偉哲今天表示，去年度媒合逾30億元，今年將開拓更寬廣通路。

黃偉哲今天在台南市全球經貿合作拓展輔導補助計畫記者會指出，全球經濟處於快速轉型階段，市府委託外貿協會推動「全球經貿合作拓展輔導補助計畫」，拓展歐亞非市場，去年度辦理2場線上洽談會，當時共有30國220家海外買主和台南企業進行627場次一對一採購洽談，媒合逾新台幣30億元。

黃偉哲期許今年開拓更多通路，尤其是伊斯蘭世界回教國家及中東，台灣熱帶水果及亞熱帶水果是有吸引力的，其他諸如石斑、水產或農產，也可讓台南走得更寬廣。

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台南市政府發布新聞稿指出，台南今年度預定對亞太市場及歐洲、中東、非洲市場舉行2場線上採購洽談會，預估可促成千萬美元商機，吸引國際企業大廠進入台南投資。

市府經濟發展局長陳凱凌表示，台南今年度2場線上洽談會，分別是「亞太市場線上洽談會」及「歐洲、中東、非洲線上洽談會」，將徵選30家台南企業參加，除客製化買主視訊洽談，更提供數位能力教育訓練，建置企業線上型錄專區，拓展海外商機。（編輯：謝雅竹）1110922