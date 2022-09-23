藍營質疑鐵路換輕軌 蔡其昌：唱衰海線

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台中市議會國民黨團23日在記者會中，質疑民進黨台中市長參選人蔡其昌提出的「山海環線輕軌」，是捨棄鐵道、改送市民「速度減半、時間加倍」的輕軌。中央社記者郝雪卿攝 111年9月23日

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）對於民進黨台中市長參選人蔡其昌提出的「山海環線輕軌」政見，台中市議會國民黨團今天質疑是浪費時間及錢的政策。蔡其昌回應這是在唱衰海線、唱衰台中，只會批評在野黨。

台中市議會國民黨團在市議會召開「蔡其昌廢鐵路換輕軌 驚！『龜速通勤』竟是政見！」記者會，會中駁斥蔡其昌提出的輕軌政策，「鐵軌改輕軌，就是在搞軌」，台中人不接受浪費時間、浪費錢的政策。

國民黨團執行長黃健豪表示，蔡其昌22日發表捷運計畫政策，當中的「山海環線輕軌」，捨棄鐵道改送市民「速度減半、時間加倍」的輕軌，市民可以不要這個禮物嗎？

市議員李中指出，輕軌系統和台鐵不一樣，乘客一定會遇到接駁轉乘的問題，出站再驗票進入另一個系統，如果時間沒抓準，還要在月台等車，乘客沒辦法輕鬆搭著同班火車繞一圈台中，這跟山海環線的原始立意完全不同，勉強只能稱做「類環線」。

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蔡其昌說，山海環線要串聯，而且他提出的山海環線不只甲后線，更延伸到海岸觀光廊帶、連結未來的捷運藍線、橘線，還能到關聯工業區、加工出口區，讓時間縮短、路線變長、更能快速讓海線有一條捷運，他對自己的政見非常有信心。一個反對建設的政黨、零建設的政黨，出來批評要做事的人蓋輕軌速度會變慢，是天大的笑話。

蔡其昌呼籲台中市長盧秀燕與他一同公開辯論，勇敢面對市民朋友的質疑，不要自己不想做也做不到，就派國民黨議員唱衰海線、唱衰台中，只會批評在野黨提出的政見，這不是一個市長該有的態度。（編輯：黃世雅）1110923