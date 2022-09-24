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澎湖表揚金鑽婚 老夫妻重溫幸福久久

2022/9/24 12:02
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（中央社澎湖縣24日電）澎湖今天舉行重陽敬老「金鑽婚」表揚活動，16對結婚超過50年的夫妻，再次走上紅地毯。澎湖縣長賴峰偉表示，現今社會離婚率高，要向他們看齊，相互扶持讓愛情歷久彌堅，幸福久久。

澎湖縣重陽敬老「金鑽婚」表揚活動，今天在喜來登舉行，16對結婚超過50年的夫妻，每對都梳妝打扮，有坐輪椅或柱拐杖，在悠揚的樂聲與家人兒孫陪同下，再次走上紅地毯接受表揚與祝福。

賴峰偉與議長劉陳昭玲等人出席，並頒贈「金鑽婚證書」，場面溫馨幸福。賴峰偉表示，夫妻結婚能夠攜手走過半世紀以上是不容易的事，今天表揚16對金鑽婚夫妻，非常有意義，象徵愛情歷久彌堅，尤其時下年輕人動不動就離婚，就要向這些金鑽婚的夫妻看齊，這樣家和萬事興，就是社會基礎的正能量，讓澎湖向上提升。

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已是5代同堂的鄭海涵、鄭黃葉與洪成順、洪辛寶瑑2對夫妻，結婚至今超過73年，夫妻相敬如賓，相處融洽，鳩蝶情深，相互扶持，最為令人羡慕。

澎湖縣府社會處表示，今年表揚16對結婚超過50年以上的夫妻，其中馬公市有7對、湖西鄉4對、白沙鄉3對、 西嶼鄉2對，其中超過70年有3對，以鄭海涵、鄭黃葉與洪成順、洪辛寶瑑2對夫妻結婚超過73年最久，也最多親友參加。（編輯：郭諭儒）1110924

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