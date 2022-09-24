陳其邁看板挺18歲公民權 柯志恩：早就是藍綠共識

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民進黨高雄市黨部在火車站旁掛上高雄市長陳其邁「挺18歲公民權」看板，國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）24日表示，18歲公民權本來就是藍綠共識，自己也絕對支持，所以不用特別拿出來。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月24日

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）民進黨高市黨部在火車站旁掛上高雄市長陳其邁「挺18歲公民權」看板，陳其邁今天表示，是為提醒大家投下贊成票；國民黨市長候選人柯志恩則說，藍綠共識不用特別拿出來。

18歲公民權修憲複決案將在年底與地方公職選舉合併舉行，為催出965萬張同意票門檻，民進黨高雄市黨部昨天掛起巨幅看板。看板位於車水馬龍的高雄車站站前建國三路上，號召更多人一起加入力挺年輕世代。

對此，陳其邁今天上午出席高雄市全民運動嘉年華「排舞young港都」，會前接受媒體聯訪表示，18歲公民權是讓年輕人有更多機會參與政治，讓民主更有力，更加鞏固深化。

陳其邁指出，由於目前距離選舉時間不多，大家對於另外一張公民複決18歲公民權選票還不是很清楚，基於讓更多人踴躍投票，才想說豎立吸睛看板，提醒大家一起來為18歲公民權投下贊成票。

不過，國民黨高雄市長候選人柯志恩則認為，18歲公民權本來就是藍綠共識，自己在第九屆立委的時候，就曾簽署過時任立委盧秀燕提出的法案，且國民黨也提出青年宣講團到全台各地，所以對18歲公民權是無庸置疑支持。

柯志恩表示，18歲公民權本身就是天經地義，自己也絕對支持。所以不用特別拿出來，「我們本身就是支持18歲公民權」。（編輯：郭諭儒）1110924