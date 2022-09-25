向長輩催打第4劑疫苗 陳其邁：次世代保護力更強

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高雄市長陳其邁（右2）25日上午出席仁武區重陽敬老活動，他說，此行主要目的之一是向長輩催打第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月25日

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市長陳其邁今天出席仁武區重陽敬老活動向長輩催打第4劑疫苗；他說，高雄開始施打次世代莫德納疫苗，保護力增加1.68倍，長輩即起到醫療院所、社區施打站都可接種。

陳其邁今天上午出席仁武區重陽節敬老活動時接受媒體聯訪表示，此行主要目的之一是提醒長輩施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，高雄65歲以上長輩施打第4劑比例已達46%，現在也開始施打次世代莫德納疫苗，長輩只要到醫療院所、社區施打站都可以接種。

陳其邁說，根據統計，次世代疫苗的保護力比原本的第1劑、第2劑疫苗增加了1.68倍，效果不錯，鼓勵長輩盡速施打。此外，陳其邁也對里、鄰長之前幫忙發放疫苗施打通知單給長輩表示感謝。

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日本將開放自由行，但高端未被列入認可疫苗，民眾得自費至少新台幣3500元採檢PCR，引發藍營批評。陳其邁被問及此事表示，疫苗有國家整體考量，經衛福部審定的疫苗都是安全無虞疫苗，出入境部分有待外交部持續跟其他國家溝通。

國民黨高雄市長柯志恩今天上午出席大高雄生態嘉年華活動時接受媒體聯訪表示，政府當初推動高端疫苗時，在野黨就曾提及國際認證上恐有問題，政府應該要把此事說清楚，並提出證據告訴全世界，高端疫苗是否能通過國際認證。（編輯：陳仁華）1110925