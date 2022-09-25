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毛小孩趣味競賽 屏東河濱寵物公園登場

2022/9/25 19:12（9/25 20:01 更新）
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屏東縣政府25日在河濱寵物公園舉辦寵物趣味競賽活動，考驗主人與毛孩間默契，縣長潘孟安（前右3）、立委周春米（紅背心者）也到場同樂。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月25日
屏東縣政府25日在河濱寵物公園舉辦寵物趣味競賽活動，考驗主人與毛孩間默契，縣長潘孟安（前右3）、立委周春米（紅背心者）也到場同樂。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月25日
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）飼養毛小孩為社會趨勢，屏東縣政府今天在河濱寵物公園舉辦趣味競賽活動，考驗主人與毛孩間默契，熱鬧不已，盼透過活動宣導領養代替購買、領養不棄養。

「屏東毛起來玩-寵物趣味競賽暨狂犬病日」宣導活動，今天下午3時許在屏東河濱寵物公園登場，縣長潘孟安、立委周春米與飼主一同體驗趣味競賽。

趣味競賽分成「自己的伙食自己掙」、「完美拍檔」2個項目，考驗主人與毛小孩間的默契；同時推廣領養代替購買，現場也有公益認養攤位。

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潘孟安表示，屏東縣人口數及全縣犬隻數量，皆排名全台第8位，寵物及縣內人口數成正比，而屏東在今年上半年度已認養500多隻犬貓 ，代表飼養毛小孩為社會趨勢及主流，透過趣味活動讓飼主與犬貓更親近。

潘孟安指出，活動現場也進行寵物登記、絕育及狂犬病預防注射等動物保護生命教育宣導，希望建立民眾愛護動物及友善動物觀念，提升民眾善盡飼主責任，降低棄養動物，減少流浪犬隻數量。（編輯：黃世雅）1110925

潘孟安
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