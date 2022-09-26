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為金門僑鄉注入在地元素 流氓阿德創作主題曲

2022/9/26 16:54（9/27 09:37 更新）
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金門縣政府26日表示，縣府委託台語金曲歌王，同時也是金門在地人流氓阿德（圖）創作「我心所向的所在」歌曲與MV，為金門的僑鄉形象注入在地元素。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月26日
金門縣政府26日表示，縣府委託台語金曲歌王，同時也是金門在地人流氓阿德（圖）創作「我心所向的所在」歌曲與MV，為金門的僑鄉形象注入在地元素。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月26日
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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門縣政府今天表示，繼攝製「落番之後」微電影，再委託台語金曲歌王，同時也是金門在地人流氓阿德創作「我心所向的所在」歌曲與MV，為金門的僑鄉形象注入在地元素。

縣府社會處發布新聞表示，這首歌曲完成後，縣長楊鎮浯今天在臉書分享說，提倡金門僑親愛鄉精神，以及學習當代僑親拚搏經驗，是縣府可以做的事情；最近縣府社會處製作的「落番之後」微電影，引領大家回顧僑親的奮鬥精神，並搭起與新一代旅外僑親的聯繫，也鼓勵旅外鄉親返回原鄉走走的意願。

流氓阿德來自金沙鎮西園，他透過新聞稿表示，金門人稱在外打拚的僑親為「落番」，這些僑親即使身在千萬里遠，卻永遠心繫故鄉，一代一代，不停的以自身能力回饋原鄉，就像是永不斷線的風箏，即使飛再高再遠，情感卻還是和家緊緊相繫。

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流氓阿德說，金門人吃苦耐勞，不被命運打敗的硬頸骨氣，像是種在硬邦邦的紅泥土裡的塗豆，從裂縫裡破土而出，開枝散葉，結出豐盛芬芳的果實－塗豆。

社會處長董燊表示，今天發表的這首為金門僑鄉打造的「我心所向的所在」歌曲及MV，不只歌詞內容深入人心，MV中呈現金門習俗「魚尾」的片段，包含著對家鄉無限的思念，讓人看了相當有感觸；期盼藉由這首歌曲與MV，維繫旅外鄉親與原鄉永續關係。（編輯：黃世雅）1110926

金門縣政府26日發表台語金曲歌王流氓阿德（圖）為金門僑鄉打造的「我心所向的所在」歌曲及MV，期盼藉由這首歌曲與MV，維繫旅外鄉親與原鄉永續關係。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月26日
金門縣政府26日發表台語金曲歌王流氓阿德（圖）為金門僑鄉打造的「我心所向的所在」歌曲及MV，期盼藉由這首歌曲與MV，維繫旅外鄉親與原鄉永續關係。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月26日
董燊
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