全運會將登場 陳其邁授旗高雄市代表隊期許拿佳績

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）全運會將登場，高雄市由1074人組成代表隊與各縣市競逐30項競賽獎牌。高雄市長陳其邁今天代表授旗，並現場宣布選手培訓費、加菜金和交通補助全數增額，為選手打氣盼拿佳績。

今天陳其邁、高雄市議會議長曾麗燕、高雄市體育總會理事長許文宗、名譽理事長朱文慶等人都出席共襄盛舉。由陳其邁將市旗授予總領隊高雄市政府運動發展局長侯尊堯，再由最年長、最年少的選手組合接下，90歲木球選手楊格和8歲運動舞蹈選手鄭紫昕共揮大旗，代表前進全民運動會。

陳其邁致詞時表示，高雄市代表隊實力堅強，今年選手代表隊從8歲到90歲，更顯現運動人口全面性廣增。為了獎勵選手，市府致贈新台幣17萬元加菜金，對於往年選手反映只能搭台鐵前往參賽的問題，也將增加交通補助，讓選手搭高鐵赴賽，得獎獎金也增加，盼激勵選手士氣、合作奪牌，再創佳績。

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陳其邁也說，這屆全民運動會增加培訓費到150萬，較2020年的100萬增加到1.5倍，並參照高雄市全國運培訓制度，導入運動科學，透過身體數值監測，挖掘具有潛力選手，也邀請高醫、正修科大防護員隨隊參賽，將選手推向奪牌巔峰。

高市運發局表示，此次參加競賽項目中，健力、滑輪溜冰、水上救生、蹼泳、柔術都是高雄市的「金庫」，健美、沙灘手球、飛盤等項目也是奪冠熱門項目，相信能展現高雄市代表隊雄厚實力、獲得佳績。（編輯：黃世雅）1110926