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新北市重陽禮金共發放11億 百歲人瑞可領2萬

2022/9/26 22:22
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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市政府社會局近期發放重陽禮金，全市共66萬7446名長輩可獲益，總發放金額達新台幣11億多元，依年齡不同從65歲領1500元起跳，最高是百歲人瑞可領2萬元。

新北市111年度重陽禮金自9月21日起開始陸續發放，全市共有66萬7446名長輩獲益，其中62萬4382人選擇用匯款方式，4萬3064人採取指定地點領現金，總發放金額為11億多元。

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社會局長張錦麗說，重陽禮金致贈標準為65歲至79歲者發給1500元，80至89歲2000元，90至99歲5000元，百歲人瑞每人致贈2萬元。目前全市共有822名人瑞，將由各區區長代表市長侯友宜親往致贈。

張錦麗提醒，選擇領取現金的民眾，可以攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，如本人不便領取，也可以由代領人攜帶受領人和代領人的身分證及印章領取。致贈期間從9月24日起至12月30日止，逾期將不再受理。（編輯：黃世雅）1110926

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