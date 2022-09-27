台南推再生水供產業製程 南科配水池將完工

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府推動污水再生計畫，安平再生水廠新建工程南科配水池工區即將完工，台南市長黃偉哲今天視察進度時表示，污水處理與再生工程並進，可穩定產業用水並促進環境永續。

台南市政府水利局副局長詹益欽指出，安平再生水興建計畫克服管線施工困難，埋設總長度約24公里的輸水管線，管線工程跨越6河段、途經5行政區，至今完成約90%施作長度。

詹益欽指出，南科配水池採高階處理設計，可穩定提供達超純水等級製程用水，符合半導體製程對水質要求的高標準，成為產業競爭力重要一環。

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黃偉哲表示，台積電南科再生水廠19日通水啟用，開啟工業廢水再生使用新頁，而南市府擘劃的水資源發展藍圖，將生活污水再生利用，導入高科技產業製程使用，為水資源運用奠定永續新里程。

黃偉哲指出，透過再生水計畫推動，全期完工後，永康、安平及仁德3座再生水廠，每天可供應6.3萬噸再生水給產業調配使用，穩定區域水資源供給，讓水資源回收中心名副其實地成為都市的小水庫，也讓台南有穩定優質的產業用水源。（編輯：張芷瑄）1110927