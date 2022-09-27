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吉祥物被譏像洋芋片 彰縣社會處：虛心接受

2022/9/27 15:17（9/27 16:13 更新）
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彰化縣政府社會處的志願服務吉祥物。（圖取自facebook.com/twchcgsoc）
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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰縣議會今天開定期會，時力議員吳韋達質詢指出，縣府社會處的志願服務吉祥物外型奇特，網友譏笑像洋芋片；社會處指出，為將吉祥物製作成人偶修改造型，對外界批評虛心接受。

彰化縣議會第19屆第8次定期會今天開議，議程安排彰化縣長王惠美進行施政報告，報告結束後接受議員質詢；時代力量彰化縣議員吳韋達指出，縣府社會處的志願服務吉祥物雖以彰化地圖作為設計概念，但因外型奇特，被網友批評。

吳韋達說，有網友認為吉祥物長得像洋芋片，也有人認為像散掉的蛋黃，在網路社群引發熱議，縣府社會處原本是要徵求志工標識，卻自行更改設計，甚至變成吉祥物，社會處應交由專業設計團隊整體設計。

吳韋達指出，設計在現代社會已是顯學，縣府不該只投注硬體，更應該將設計品質大幅提升，建議成立美學設計中心，專責處理彰化縣政府各項美學設計，提升彰化美學文化，不只對外行銷，也讓縣民生活視覺更賞心悅目。

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彰縣府社會處長王蘭心接受媒體聯訪時說，當初對外徵求志工標識，拿下第一名的作品以彰化地圖作為設計概念，裡頭有愛心代表志工奉獻精神，但第一名作品除用於宣傳外，也希望能成為吉祥物製作人偶裝。

王蘭心說，為改成人偶裝，才更動部分設計，像是將白色的標識改為黃色，外型也有部分更動，但更動前也向設計者說明取得同意；更改後的設計，有人認為很醜，也有人認為很可愛，美醜各界看法不一，社會處對於外界的批評指教虛心接受，也感謝各界關心。（編輯：郭諭儒）1110927

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