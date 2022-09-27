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高雄淨零城市管理自治條例草案 市政會議通過

2022/9/27 17:46
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（中央社記者洪學廣高雄27日電）為達2050淨零排放目標，高市府擬定「淨零城市管理自治條例」草案，共計30條。市府今天召開市政會議審議通過，後續將送市議會討論審議，待三讀通過報請行政院核定。

高雄市政府環保局下午發布新聞稿指出，全球氣候變遷，因應國發會今年度提出國家淨零排放路徑與策略，高市除針對轄內溫室氣體排放量分析，擬訂淨零排放路徑與各部門減量策略外，也考慮淨零排放政策須建構在良好的氣候法制基礎，以利落實執行，達成各階段目標。

環保局長張瑞琿表示，高雄因地制宜擬定「高雄市淨零城市管理自治條例」草案，目前自治條例草案共30條，草案條文以能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等4大目標為基礎架構，市府今天召開市政會議通過自治條例後，除顯示邁向淨零排放目標決心，後續仍需提送高雄市議會討論審議，待三讀通過報請行政院核定。

張瑞琿說，草案內容包括太陽能光電、大戶創電、園區綠電、綠色產業、產業碳盤查與減碳、增量抵換、建築能效、運具電動化、捷運獎勵、低碳規劃、有機農業、低碳社區、企業社會責任、淨零教育、公民參與、低碳稅捐徵免等。

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環保局表示，擬定草案過程除預告草案廣納各界意見，也經過市府3次跨局處開會討論，2次邀集產業代表召開交流會議，10次邀集專家學者與公民團體召開正式會議或個別拜訪諮詢方式。其中9月2日與20日更由市長陳其邁與公民團體及專家學者召開2次諮詢研商會議。

會中除逐條審視討論自治條例內容，與會委員也提出包含提高條例治理層級、公民參與、淨零基金扶助社會弱勢、提高轉型過程社會接受度等意見，期望藉多元雙向溝通，完善法制內容。（編輯：謝雅竹）1110927

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