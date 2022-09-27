高市通過弱勢微型保險自治條例 意外死亡賠30萬

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高雄市議會27日表示，由國民黨籍市議員黃柏霖（前中）提案的「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」草案，在議長曾麗燕（後中）主持下抽出優先審議，並獲得現場議員支持，共同為弱勢市民增添一層社福保障。（高雄市議會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）為補政府社會保險及社會救助機制不足，高雄市議會今天通過「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」，讓高雄成為首個將經濟弱勢族群「微型保險」法制化城市。

高雄市議會今天新聞稿表示，由國民黨市議員黃柏霖提案的「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」草案，在議長曾麗燕主持議事下，抽出優先審議，並獲得現場議員支持，共同為弱勢市民增添一層社福保障。

參與法規提案的連署議員包括副議長陸淑美及國民黨、民進黨、無黨團結聯盟3黨團總召童燕珍、鄭光峰、朱信強在內的42名議員，不分黨派，共同支持這項自治條例，將弱勢族群投保微型保險法制化。

高雄市整合公部門與民間資源，協助經濟弱勢市民微型保險，目前已約有5萬5000人納保，納保對象包含低收入戶、中低收入戶、身心障礙輕度和中度有補助者、弱勢單親家庭有補助者。

自治條例通過施行後，預估符合納保對象將擴大為9萬多人，可得到免費納保的社福照顧，萬一發生意外死亡可理賠新台幣30萬元，意外失能最高也理賠30萬元。

黃柏霖表示，高雄已成為全國首個將微型保險法制化縣市，希望其他縣市議會也能跟進，讓全台弱勢族群都能達到急難救助的效果。此外，透過弱勢族群微型保險法制化，也有助強化社會安全網，降低弱勢族群受意外傷害衝擊。（編輯：謝雅竹）1110927