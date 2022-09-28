媽媽和太太都是老師 黃偉哲貼文賀教師節

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市長黃偉哲今天清晨在孔廟舉行的台南市111年度秋祭孔子釋奠典禮擔任正獻官，隨後並在臉書發文「我最聽老師的話，因為媽媽和太太都是老師」，祝福所有老師，教師節快樂。

黃偉哲在發文中指出，站上講台才知道，台下一舉一動老師都看得到，所以上課一定要認真，才對得起老師的辛勞付出，「我最聽老師的話，因為我的媽媽和太太都是老師」，今天是教師節，祝福所有老師教師節快樂。

黃偉哲指出，在天下雜誌的幸福城市調查中，台南是文教力第一名的城市，這是因為有一群認真熱情的教師，在為台南的教育打拚。

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黃偉指出，舉例來說，為了在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停課期間，讓孩子們可以不停學，台南教師率先推出線上直播教學，目前線上直播教學點閱數超過900萬人次，另外，台南推廣數位學習，不僅生生有平板，更要班班有數位教室。

台南市政府教育局則在今天宣布，為感謝所有學校教育人員的辛勞和貢獻，在市府財政並不寬裕下，今年仍再次突破困難，去年的教師考核獎金在10月25日發放，今年則提前至今天發放。（編輯：卞金峰）1110928