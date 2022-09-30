黃捷到嘉縣助選 操作「蔡易餘」布偶笑果十足

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無黨籍高雄市議員黃捷（右）30日回到故鄉嘉義縣，幫民進黨立委蔡易餘為民進黨朴子市長參選人涂建軒（左）站台，她操作「蔡易餘」Q版人偶，「笑果」十足。中央社記者蔡智明攝 111年9月30日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）高雄市議員黃捷今天返回故鄉嘉義縣，幫忙立委蔡易餘為民進黨朴子市長參選人涂建軒站台，她操作「蔡易餘」布偶搭配涂建軒的口白，演給幼兒園的小朋友觀賞「笑果」十足。

「我是蔡易餘，海區一尾魚」涂建軒以台語吟出「口白」，黃捷擔任操偶師拿持「蔡易餘」布偶配合演出，今天上午黃捷與「蔡易餘」就以如此另類的搭配，為涂建軒輔選，引起陣陣笑聲。

蔡易餘接受媒體聯訪表示，因為上午立法院民進黨團甲級動員，輔選行程只能「快閃」，只好請黃捷代打，拿他的Q版木偶，參加涂建軒的競選活動。黃捷是嘉義六腳蒜頭人，今天特地從高雄趕來為涂建軒加油。

黃捷表示，她是嘉義的女兒，今天回嘉幫涂建軒宣傳，因為涂建軒出身教育界，希望朴子在他當選市長後，能「軟硬兼施」，不只有硬體建設，在教育、文化上更能發展。

涂建軒從事補教業，本身也是業餘的布袋戲口白師，今天在他朴子大同路的競選總部，請來布袋戲偶團與他一同演出、造勢，並邀鄰近幼稚園的小朋友來觀賞。

涂建軒說，今天演出的內容是向小朋友宣導如何避免被陌生人拐騙；若當選市長一定大力推廣藝文活動。（編輯：郭諭儒）1110930