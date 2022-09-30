更多編輯台推薦新聞：
入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯為戰烏克蘭亂發兵單 蒲亭首認局部動員不順
首頁 / 地方

黃捷到嘉縣助選 操作「蔡易餘」布偶笑果十足

2022/9/30 12:47（9/30 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
無黨籍高雄市議員黃捷（右）30日回到故鄉嘉義縣，幫民進黨立委蔡易餘為民進黨朴子市長參選人涂建軒（左）站台，她操作「蔡易餘」Q版人偶，「笑果」十足。中央社記者蔡智明攝 111年9月30日
無黨籍高雄市議員黃捷（右）30日回到故鄉嘉義縣，幫民進黨立委蔡易餘為民進黨朴子市長參選人涂建軒（左）站台，她操作「蔡易餘」Q版人偶，「笑果」十足。中央社記者蔡智明攝 111年9月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）高雄市議員黃捷今天返回故鄉嘉義縣，幫忙立委蔡易餘為民進黨朴子市長參選人涂建軒站台，她操作「蔡易餘」布偶搭配涂建軒的口白，演給幼兒園的小朋友觀賞「笑果」十足。

「我是蔡易餘，海區一尾魚」涂建軒以台語吟出「口白」，黃捷擔任操偶師拿持「蔡易餘」布偶配合演出，今天上午黃捷與「蔡易餘」就以如此另類的搭配，為涂建軒輔選，引起陣陣笑聲。

蔡易餘接受媒體聯訪表示，因為上午立法院民進黨團甲級動員，輔選行程只能「快閃」，只好請黃捷代打，拿他的Q版木偶，參加涂建軒的競選活動。黃捷是嘉義六腳蒜頭人，今天特地從高雄趕來為涂建軒加油。

黃捷表示，她是嘉義的女兒，今天回嘉幫涂建軒宣傳，因為涂建軒出身教育界，希望朴子在他當選市長後，能「軟硬兼施」，不只有硬體建設，在教育、文化上更能發展。

涂建軒從事補教業，本身也是業餘的布袋戲口白師，今天在他朴子大同路的競選總部，請來布袋戲偶團與他一同演出、造勢，並邀鄰近幼稚園的小朋友來觀賞。

涂建軒說，今天演出的內容是向小朋友宣導如何避免被陌生人拐騙；若當選市長一定大力推廣藝文活動。（編輯：郭諭儒）1110930

無黨籍高雄市議員黃捷（前中）30日到嘉義縣為民進黨朴子市長參選人涂建軒（前左）站台，她手拿民進黨立委蔡易餘的Q版人偶與現場的幼兒園小朋友合影。中央社記者蔡智明攝 111年9月30日
無黨籍高雄市議員黃捷（前中）30日到嘉義縣為民進黨朴子市長參選人涂建軒（前左）站台，她手拿民進黨立委蔡易餘的Q版人偶與現場的幼兒園小朋友合影。中央社記者蔡智明攝 111年9月30日
蔡易餘
立院國父遺像損毀 擬4方案開議前協商處理方式 悼念安倍晉三 蔡易餘建議故宮南院10月辦展紀念
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族