新北台灣欒樹落英繽紛 欣賞滿地黃金雨正當時

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新北市政府綠美化環境景觀處1日表示，台灣欒樹枝頭怒放鵝黃小花，展現秋天繽紛色彩，除濱海地區，新北各地幾乎都可見到台灣欒樹。圖為中和區莒光路行道樹台灣欒樹。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）會開花的樹已經開始撒了一地的黃金雨，新北市各地公園或行道樹的台灣欒樹，近日盛開黃花，清風拂過飄下細細的黃花，讓行人與駕駛賞心悅目。賞花正當時，可把握秋天的顏色。

新北市府綠美化環境景觀處今天表示，街頭襲上秋的繽紛色彩，台灣欒樹枝頭怒放鵝黃小花，有些已紅黃交錯如小燈籠掛滿樹梢，如同街道上的調色盤，展現其色彩魔術師的本領。

市府說，三峽台北大學大義路附近，整排欒樹的黃花行道樹，秋意十足。林口區扶輪公園、文化二路、忠孝路、仁愛路等，樹林區柑園露營區、新店區或各地校園，除濱海地區，幾乎各地都可見到台灣欒樹，開滿金黃花展現繽紛美景。

景觀處官員告訴中央社記者，台灣欒樹又稱四季樹，為台灣原生種植物，春夏秋冬不同季節各有特色與變化，其樹型開展優雅，無論是葉子或果實都美，9月至10月間開黃花，11月至12月間結果時又轉為紅褐色相當搶眼。

記者目睹新北市中和區莒光路自強國中附近，台灣欒樹開滿了黃花，迎風飄逸且灑落一地黃金雨，道路上，大量掉落地面的小黃花，也很壯觀。

台灣欒樹最後至蒴果乾枯，轉為褐色而掉落；一般形容台灣欒樹的顏色變化，為翡翠玉（樹葉）、黃金雨（開花）、紅珊瑚（結果）、黑珍珠（凋謝），因此有四色樹、四季樹、台灣金雨樹之稱。

景觀處表示，八里區左岸自行車道、蘆洲區大地兒童公園、柳堤公園及彩虹兒童公園，中和區四號公園、新莊區體育場復興路段、新店區安和公園及三重區環河北路、三張街等，現在都展現繽紛美景，賞花正當時。

景觀處說，台灣欒樹春季初芽一片欣欣向榮，夏季茂密樹葉遮陽乘涼，秋季滿地落英美不勝收，冬季落葉盡去等待新生。（編輯：李錫璋）1111001

新北市政府綠美化環境景觀處1日表示，街頭襲上秋的繽紛色彩，台灣欒樹枝頭怒放鵝黃小花。圖為中和區莒光路行道樹台灣欒樹。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月1日