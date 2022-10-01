中央政府4年提撥50億 加速農漁業科技智慧化

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）第16屆台灣國際農業機械暨資材展今天在嘉義縣開幕，農委會主委陳吉仲致詞表示，在總統蔡英文支持下，中央4年來已提撥50億補助農漁民，加速台灣農業自動化、科技化、智慧化。

第16屆台灣國際農業機械暨資材展今天起在嘉義縣政府前廣場，一連舉辦3天，一早就吸引大批民眾前來參觀，主辦單位台灣農機工業同業公會邀請陳吉仲參加開幕，陳吉仲也到各攤位參觀，瞭解台灣農機具的發展。

陳吉仲致詞表示，農業要升級就是要透過自動化、科技化、智慧化，農委會依蔡總統、行政院長蘇貞昌的要求，全力協助農業升級，過去4年中央給農委會將近新台幣50億，協助所有的農漁民往自動化、科技化、智慧化發展。

陳吉仲說，政府已補助農漁民購買18萬台機具，但如此還不夠，未來會針對缺工比較嚴重的農漁畜產品全力協助。

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陳吉仲舉例，外國養300頭乳牛一個人就夠，在台灣卻要4、5個人，我們要全力盤點問題做改進，不要讓農民因缺工、沒有自動化，付出太出的成本與勞力。

台灣農機工業同業公會表示，此次農機展有500家業者參展，共上千個攤位，與嘉義縣府合作規劃六大區，包括多元農機展示區、智能農機展示區、創新農機展示區、智慧農業展示區、農特產品展售區及美食區，展區廣闊、停車方便，活動至3日結束，歡迎參與。（編輯：黃世雅）1111001