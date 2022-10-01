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澎湖「多元參與 共融共好」 賴峰偉盼成有愛無礙城市

2022/10/1 16:09（10/1 16:21 更新）
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「2022澎湖縣慶祝國際身心障礙者日系列活動–多元參與 共融共好 菊島之光暨績優志工表揚社福宣導園遊會」1日舉行，澎湖縣長賴峰偉（前右7）到場共襄盛舉，會中表揚菊島之光、績優志工等個人與團體。（澎湖縣政府提供）中央社 111年10月1日
「2022澎湖縣慶祝國際身心障礙者日系列活動–多元參與 共融共好 菊島之光暨績優志工表揚社福宣導園遊會」1日舉行，澎湖縣長賴峰偉（前右7）到場共襄盛舉，會中表揚菊島之光、績優志工等個人與團體。（澎湖縣政府提供）中央社 111年10月1日
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（中央社澎湖縣1日電）澎湖「多元參與 共融共好」活動，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲今天除表揚菊島之光、績優志工，更期盼各界欣賞身心障礙朋友的才藝，接納與重視身障者權益，讓澎湖成為一個有愛無礙的城市。

澎湖縣政府「多元參與 共融共好」處處有愛幸福無礙活動，今天在文化局演藝廳前廣場登場，賴峰偉與劉陳昭玲分別表揚菊島之光、績優志工、友善職場等個人、團體獎，現場並提供40個攤位進行商品義賣、政策宣導、闖關遊戲，週末假日吸引滿滿人潮，大小朋友同樂。

賴峰偉表示，表揚菊島之光用意讓大家看到障礙者在生活就業、學習上努力認真的一面，他感謝志工、團體發揮愛的力量幫助弱勢，期盼正能量能洋溢到社會每個角落，讓澎湖成為友善無礙城市。

劉陳昭玲也表示，澎湖和諧安樂在於志工朋友默默犧牲奉獻，期許一起攜手創造最適合身心障礙者宜居環境。（編輯：黃世雅）1111001

澎湖縣長賴峰偉（左5）1日出席2022澎湖縣慶祝國際身心障礙者日系列活動，現場表揚菊島之光獲獎者，也期盼社會正能量能洋溢到每一個角落，讓澎湖成為友善無礙的城市。（澎湖縣政府提供）中央社 111年10月1日
澎湖縣長賴峰偉（左5）1日出席2022澎湖縣慶祝國際身心障礙者日系列活動，現場表揚菊島之光獲獎者，也期盼社會正能量能洋溢到每一個角落，讓澎湖成為友善無礙的城市。（澎湖縣政府提供）中央社 111年10月1日
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