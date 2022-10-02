明華園天字團高雄林園區庄頭開演 陳其邁現身同扮仙

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高雄市長陳其邁（前中）1日現身「庄頭藝穗節」，在明華園天字戲劇團演出經典劇目「鬼菩薩」前，與劇團一起「扮仙」向神明祝壽。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月2日

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）高雄市長陳其邁昨天現身「庄頭藝穗節」，在明華園天字戲劇團演出經典劇目「鬼菩薩」前，與劇團一起「扮仙」向神明祝壽，也感謝明華園天字團將「廳堂級」節目帶到林園區。

高雄市政府文化局今天新聞稿表示，「庄頭藝穗節」昨天晚間在林園區由明華園天字戲劇團演出經典劇目「鬼菩薩」，由團長陳進興與今年高雄文藝獎得主之一的劇團當家小生陳昭香，帶領劇團在廣應廟廟埕演出。

文化局指出，明華園天字戲劇團是深耕高雄多年的歌仔戲團，當家小生陳昭香今年以深耕、突破、跨界傳承台灣歌仔戲曲獲得111年高雄文藝，劇團多年參與「庄頭藝穗節」，為高雄各庄頭帶來精彩演出，讓喜愛歌仔戲的民眾在住家附近就能看到廳堂等級的表演。

昨天現場民眾也都早早到場排隊。正式演出前，劇團以「三仙大會賀壽」扮仙演段，向廣應廟謝府王公祖賀壽，高雄市長陳其邁驚喜現身，也與文化局長王文翠、廣應廟副主委謝平成、常務監察吳政勳、簡水彬區長及民政局民政課長梁孔成及廣應廟王媽聖樂團員共同進獻壽桃，祈求市政昌隆並為百姓祈福。

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陳其邁致詞感謝明華園天字團將「廳堂級」節目帶到高雄最南邊的林園區，也特別向林園區市民帶來捷運小港林園線計畫通過的好消息，預定年底動工，完工後也將串連捷運紅線與機場交通，有利帶動林園的交通與觀光發展。

王文翠表示，「庄頭藝穗節」去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦一年，在大家的防疫努力下，為了努力回復大家的藝文生活，今年維持辦理並提早開跑，邀請傑出演藝團隊到高雄26個行政區廟埕、學校演出廳堂等級表演，共18個團隊分別推出歌仔戲、音樂會、戲劇、偶戲4種類型共45場演出，滿足市民各種表演觀賞喜好。（編輯：張銘坤）1111002