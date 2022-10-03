更多編輯台推薦新聞：
葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘋果供應鏈新增3台廠 鴻海日月光續入列
首頁 / 地方

媽媽的小故事集成冊 退休教師捐書所得助學子

2022/10/3 16:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市大仁國中退休教師宋湘琴，為紀念已過世母親，把小時候媽媽口述的21篇小故事化為文章，邀插畫家繪圖編印成書，今天將賣書所得17萬元捐給大仁國中，幫助弱勢孩子就學。

宋湘琴是大仁國中服務33年退休的資深教師，民國103年屆齡退休後，9年來幫忙照顧5名孫子女，常將母親當年講給自己小時候聽的老故事，也講給孫子女們聽，內容富有寓意，家人鼓勵她用筆寫下，以便分享更多人。

大仁國中校長方靜慧今天接受中央社記者訪問表示，宋湘琴將母親的小愛化為大愛，除將書免費分享大仁國中師生，也將新書的認購所得新台幣約17萬元，全數捐給大仁國中「培育大器仁君」基金，用於幫助弱勢學生就學。

方靜慧說，宋湘琴媽媽來自中國山東省，家鄉有一處海邊地名叫做「豬嘴灣」，書中許多小故事來自當地傳說，宋湘琴在兒子建議下，以此為書名，一方面紀念媽媽，一方面也能引起讀者的好奇感，進而吸引翻閱。

方靜慧說，書中共有21篇小故事，都是宋湘琴媽媽口述的故事，內容飽含寓意，利用傳說、神話等述說人性，啟迪宋湘琴幼小心靈，也豐富了童年生活。

方靜慧分享其中一則故事，講述豬嘴灣海裡住著有神力的大鱉，有時會化為人，進入京城做生意，有一次大鱉託友人帶信回家鄉，告訴友人要持棍子在岸邊敲打，並喊著「門兒開，京城送信來」，就會有人來帶路。

果不其然友人照做後，灣水就出現通道，有人現身接待，還用麵粉袋裝禮物送他。但友人離開後打開袋子，發現是一堆豆芽菜，嫌棄地把豆芽菜丟到海中，帶著袋子回家，結果袋子掉出一個金子做的冰箱，讓友人感到很不好意思。

宋湘琴媽媽用這則故事告訴宋湘琴，幫助別人不應要求回饋，如果人家送禮，也不要計較價值多少，要懂得禮輕情意重的心意才最重要。

方靜慧說，「豬嘴灣」傳承宋湘琴的母親對子女的殷殷叮嚀，同時弘揚家庭之愛，宋湘琴一家人將小愛化為大愛，支持大仁國中持續培育優秀學子，令人感佩。（編輯：郭諭儒）1111003

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族