媽媽的小故事集成冊 退休教師捐書所得助學子

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市大仁國中退休教師宋湘琴，為紀念已過世母親，把小時候媽媽口述的21篇小故事化為文章，邀插畫家繪圖編印成書，今天將賣書所得17萬元捐給大仁國中，幫助弱勢孩子就學。

宋湘琴是大仁國中服務33年退休的資深教師，民國103年屆齡退休後，9年來幫忙照顧5名孫子女，常將母親當年講給自己小時候聽的老故事，也講給孫子女們聽，內容富有寓意，家人鼓勵她用筆寫下，以便分享更多人。

大仁國中校長方靜慧今天接受中央社記者訪問表示，宋湘琴將母親的小愛化為大愛，除將書免費分享大仁國中師生，也將新書的認購所得新台幣約17萬元，全數捐給大仁國中「培育大器仁君」基金，用於幫助弱勢學生就學。

方靜慧說，宋湘琴媽媽來自中國山東省，家鄉有一處海邊地名叫做「豬嘴灣」，書中許多小故事來自當地傳說，宋湘琴在兒子建議下，以此為書名，一方面紀念媽媽，一方面也能引起讀者的好奇感，進而吸引翻閱。

方靜慧說，書中共有21篇小故事，都是宋湘琴媽媽口述的故事，內容飽含寓意，利用傳說、神話等述說人性，啟迪宋湘琴幼小心靈，也豐富了童年生活。

方靜慧分享其中一則故事，講述豬嘴灣海裡住著有神力的大鱉，有時會化為人，進入京城做生意，有一次大鱉託友人帶信回家鄉，告訴友人要持棍子在岸邊敲打，並喊著「門兒開，京城送信來」，就會有人來帶路。

果不其然友人照做後，灣水就出現通道，有人現身接待，還用麵粉袋裝禮物送他。但友人離開後打開袋子，發現是一堆豆芽菜，嫌棄地把豆芽菜丟到海中，帶著袋子回家，結果袋子掉出一個金子做的冰箱，讓友人感到很不好意思。

宋湘琴媽媽用這則故事告訴宋湘琴，幫助別人不應要求回饋，如果人家送禮，也不要計較價值多少，要懂得禮輕情意重的心意才最重要。

方靜慧說，「豬嘴灣」傳承宋湘琴的母親對子女的殷殷叮嚀，同時弘揚家庭之愛，宋湘琴一家人將小愛化為大愛，支持大仁國中持續培育優秀學子，令人感佩。（編輯：郭諭儒）1111003