韓國瑜規畫回高雄訪友 陳其邁：願意當導遊歡迎他

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前高雄市長韓國瑜近日將規畫到高雄，與國民黨高雄市長參選人柯志恩會面。高雄市長陳其邁（圖）4日在高雄市議會受訪表示，希望韓國瑜平常多回來高雄走走，如果有回來，自己願意當他的導遊。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）前高雄市長韓國瑜近日將規畫到高雄，與國民黨高雄市長參選人柯志恩會面。高雄市長陳其邁今天表示，希望韓國瑜平常多回來高雄走走，如果有回來，自己願意當他的導遊。

韓國瑜何時到高雄替柯志恩助選，備受矚目。柯志恩競選團隊今天接受媒體訪問表示，柯志恩跟韓國瑜有很多聯繫，雙方有密切溝通管道，近日韓國瑜也會規畫到高雄進行友人性的聚會和訪問，並與柯志恩會面，但暫不涉及選舉議題。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體訪問表示，韓國瑜曾擔任高雄市長，在高雄工作1年多，希望韓國瑜平常多回來走走看看，高雄現在活動很多，也有很多建設陸續進行，「非常歡迎他回來，假如回來的話，我當他導遊都無所謂」。

高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛心之心站明天試營運通車，陳其邁昨天指輕軌在韓國瑜任內說停就停，自己上任後努力將落後進度追回，引發藍綠論戰。

前高雄市副市長葉匡時昨天接受媒體訪問指當時是暫停工程傾聽民意，也提許多規畫方案。高雄市議會民進黨團今天召開記者會反批這樣的說法是混淆視聽，並指藍營曾將輕軌打成弊案，導致輕軌建設延宕2年。

此外，國民黨高雄市議員黃紹庭昨天議會質詢指出，土建工程由聯鋼營造施作，但市府將瀝青混凝土（AC）路面復原工程委由養工處代辦，經費較高也違反工程慣例，質疑圖利特定廠商。

對此，高雄市副市長林欽榮今天接受媒體聯訪強調，沒有圖利及違反採購法疑義，兩者比較的契約經費單價計算內容不同，以相同條件計算，養工處還比較便宜。（編輯：黃世雅）1111004