嘉市逾4百年老榕樹染病腐壞遭砍除 居民痛心

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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義市劉厝公園逾400年歷史的老榕樹遭砍除，居民既痛心又不滿，雇工砍除的劉厝里長陳江圳說，老樹已腐死，基於安全才砍除，市府今天說，將依嘉義市公園管理自治條例裁罰。

嘉義市劉厝社區發展協會理事長魏正城表示，日前接到里民通知劉厝公園逾400年歷史的老榕樹遭砍除，察看發現前嘉義市長張博雅命名的「諸羅鳥榕王」已消失殆盡，老榕樹一夕間被剷除，令人非常痛心，更引起居民不滿。

劉厝里長、萬靈廟主委陳江圳指出，老榕樹3年前就得褐根病腐壞，樹幹日前才傾倒壓垮涼亭，且樹枝斷裂，民眾經過劉厝公園時差一點被波及，加上農曆9月22日萬靈廟將舉辦入火安座大典，考量居民安全，才會雇工砍除樹幹。

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嘉義市政府今天指出，劉厝公園內的老榕樹於民國100年發現罹病後，市府邀集專家積極治療，但榕樹仍因褐根病且併發多種病蟲害，於106年底主幹崩裂傾倒，市府持續治療仍不見成效，於110年5月底主幹完全崩解傾倒。

市府表示，基於維護公共安全，市府原有規劃編列預算，適當清除治療無效的枝幹，避免病灶持續擴大。今天突然接到民眾電話通報，立即派員瞭解。行為人私自清除行為，市府將依「嘉義市公園管理自治條例」裁罰新台幣1200至6000元。籲請民眾發現公園植栽有罹病或須修剪，可撥打1999便民服務專線反映。（編輯：卞金峰）1111005