台灣設計展首邀高職生參展 業師助造「超青春」作品

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2022台灣設計展在高雄，高雄市青年局邀請6大高雄職校，透過共創工作坊與設計師學習6種不同技法，製成6件作品，展現最年輕設計師的企圖心。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月6日

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）2022台灣設計展在高雄，高市青年局推出「超青春」展區，邀請6大高雄職校，透過共創工作坊，向設計師學習6種不同技法，製成6件作品，展現最年輕設計師的企圖心。

高市青年局長張以理今天透過新聞稿表示，這是台灣設計展史上第一次高職生參展，邀請高雄6大職校，挑選出木工、金工、皮革、染織、3D建模列印及孔版印刷等6大技法，以強化設計觀念與技術優化為目標，媒合6名專業設計師，以共創工作坊帶領學生進行集體創作，共同呈現6件完美創意設計作品。

參展學校包含，中華藝校美術科由校友兼業師林潔怡帶領，傳承意味濃；業師林廣秦除了搭配三信家商廣告設計科創作「RISO JUICE理想果汁」，自身也參與「不朽青春濾鏡」展覽；鳳山商工家具設計科與手手企業社姜文中總監合作，學校派出技能競賽選手參與，展現學校的重視跟學生基本功厚實。

此外海青工商美工科和業師傅首僖創作「柒柒肆拾玖變」透過漸變手法呼應減塑理念；樹德家商廣告設計科是唯一由高2生挑戰共創工作坊，藉由專業設計師alter lab.主理人魏大鈞引導讓作品呈現嶄新的立體樣貌；中正高工金屬工藝科則在微著金工主理人葉秀薇技法教導下，是唯一學習全新技法進行創作的學校。

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對於有機會參展，學生們表示，設計展讓大家都有嶄新突破與體驗，獲得許多學校沒辦法教的事物，同時也認知到自身的價值，此生難忘，更有人期盼「下次能獨立參與台灣設計展，讓自己的設計持續發光」。

青年局表示，這次工作坊以業界的流程讓學生參與一次完整的設計、開放的流程，增加業界體驗經驗，大膽揮灑青春無限創意；相關成品在設計中島棧5庫、棧6庫「不朽青春」與「青春限動」展區展出，展覽期間每週末辦理系列講座與派對活動，更多詳情可上高雄市政府青年局官方網站查詢。（編輯：黃世雅）1111006