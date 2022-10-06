新豐鄉新庄子非營利幼兒園動土 112年完工

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣政府今天表示，新豐鄉新庄子非營利幼兒園今天動土，預計明年完工，盼減輕家長育兒負擔，也持續提升教保服務供應量。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，目前規劃設置有4所非營利幼兒園，包含竹北文小十非營利幼兒園、新豐鄉新庄子非營利幼兒園，還有湖口文小非營利幼兒園、竹北博愛國小非營利幼兒園，將陸續完成招標。

副縣長陳見賢出席致詞表示，近年有4所非營利幼兒園陸續成立，感謝各方的配合及努力，縣府會為各鄉鎮市，持續向教育部爭取建設更多的非營利幼兒園，減輕所有年輕父母負擔。

新豐鄉公所代理鄉長徐元雄說，新豐人口持續成長，幼兒教育需求增加，公所積極爭取預算，新庄子非營利幼兒園，是新竹縣第一個由公所規劃設計的非營利幼兒園，預計工期約360天，預計113年招生。

縣府教育局說，新庄子非營利幼兒園總樓地板面積約407坪，建物2層樓，規劃室內活動室4間、室內遊戲室1間、辦公室兼健康中心、教保準備室、盥洗室、廚房及160坪室外遊戲空間。

教育局指出，預計招收4班共106名幼兒，2歲至3歲幼兒1班16人、3歲至入國民小學前幼兒3班90人，盼打造一個安全、舒適的學習環境。（編輯：李錫璋）1111006