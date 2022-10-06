科技業者善心 助長者以微創手術治療心臟疾病

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新竹台大分院6日發布新聞稿指出，感謝力成科技的善心義舉，讓年長不適合傳統鋸胸開刀治療的重度二尖瓣閉鎖不全病患，能以結構性心臟病導管與微創手術治療的醫療，獲存活及生活品質改善。（新竹台大分院提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月6日

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（中央社記者郭宣彣新竹市6日電）新竹台大分院今天表示，感謝力成科技的善心義舉，讓年長不適合傳統鋸胸開刀治療的重度二尖瓣閉鎖不全病患，能以結構性心臟病導管與微創手術治療的醫療，獲存活與生活品質改善。

新竹台大分院今天發布新聞稿指出，院內日前辦理「力行善心、成救好心」活動，感謝力成科技的協助，讓院方有更多的資源與機會，來為心血管急重症診療努力，並提供在地民眾就近且完善的醫療照護。

力成科技股份有限公司執行長謝永達表示，為協助將醫學中心等級的經導管瓣膜治療技術，帶到大新竹地區，力成科技以行動支持院方的結構性心臟病治療計畫，開展心血管中心結構性心臟病的治療，培育專業人才，並助弱勢病患獲得治療的機會。

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新竹台大分院心臟血管科醫師李志國說，此次受助的案例目前共有5例，為年齡從60餘歲至91歲的高齡長者，病史有心肌梗塞、心衰竭等情形，或突然喘不過氣，在接受心臟超音波及心導管檢查，發現重度二尖瓣膜閉鎖不全，所導致的心肺衰竭，也一度瀕臨插管邊緣。

李志國指出，在第一時間組成多專科跨團隊醫療小組，共同研擬最佳的治療方案，選用不需開胸、也不需停止心跳的「經導管二尖瓣膜逆流修補術」，成功修復病患二尖瓣膜，病患多能於術後，隔天改善心衰竭及呼吸狀況，不僅不需使用氧氣，也下調藥物劑量，減輕了腎臟的負擔。（編輯：李錫璋）1111006