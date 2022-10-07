苗栗幸福旅遊節 單筆消費500元可抽最大獎休旅車

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣政府推出2022幸福旅遊節活動，民眾只要憑民國111年9月1日至12月4日在苗栗店家單筆消費滿新台幣500元的發票或收據至官網登錄，就有機會抽中最大獎百萬休旅車。

苗栗縣政府文化觀光局今天在苗栗縣府大樓前廣場，舉辦「2022苗栗幸福旅遊節」宣傳記者會，苗栗縣長徐耀昌與代言藝人阿KEN一同宣布活動開跑，邀請全國民眾到苗栗吃、住、玩、樂，「遊苗栗、拿大獎」。

文觀局指出，活動系統將於8日開放（2022miaoli.jil.tw），民眾只要於苗栗縣設立營業登記或稅籍登記店家單筆消費滿500元，憑111年9月1日至12月4日的發票或收據至官網登錄，就有機會抽中大獎。

這項活動，文觀局表示，獎項總值約千萬元，包括3輛Nissan百萬休旅車、Gogoro電動機車10台、10萬元現金12份、iPhone 14 Pro手機20台、iPad pro平板電腦20台、高級露營組20組及住宿券300張等。

徐耀昌指出，縣府這次購入2輛Nissan百萬休旅車作為頭獎，感謝裕隆汽車力挺縣府振興觀光經濟活動，另又贊助1輛，期盼能帶動突破千萬觀光人次及破億商機。

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苗栗縣文觀局長林彥甫表示，秋冬正是苗栗旅遊旺季，只要到指定的苗栗縣合法旅宿與觀光遊樂業者消費，包括西湖渡假村、香格里拉樂園、尚順育樂世界等店家，序號加倍送。

另外，9月至12月也舉辦月月主題行銷活動，消費愈多中獎機率愈高。詳細活動訊息，可上「苗栗縣文化觀光旅遊網（https://miaolitravel.net）」及臉書（Facebook）「苗栗玩透透」專頁查詢。（編輯：戴光育）1111007