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台南好米季登場 「咖波稻田」吸睛

2022/10/8 10:51
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（中央社記者張榮祥台南8日電）今天是國慶連假首日，「台南好米季」在後壁區菁寮田區熱鬧登場，以人氣LINE貼圖「貓貓蟲咖波」打造出「咖波稻田」，頗為吸睛，另有多項聯名商品行銷推廣米食。

「台南好米季」活動今天在後壁區菁寮田區揭幕，因適逢國慶連假首日，吸引不少人攜家帶眷觀賞及消費，台南市長黃偉哲也抵達現場行銷，且為「咖波稻陣走」健走活動鳴槍。

黃偉哲表示，台南是全國重要米食產區之一，每年辦理好米季行銷活動，推陳出新，今年以人氣貼圖「貓貓蟲咖波」結合農村意象，吸引更多人走進稻田及農村，甚至咖波迷一早就到現場排隊購買聯名商品。

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台南市政府發布新聞稿指出，台南主要稻米產區在白河區、官田區、柳營區、後壁區等行政區，水源來自烏山頭水庫，加上嘉南平原適宜土質及氣候，生產出台南好米。

今年「台南好米季」在國慶3天連假推出相關活動，包括健走、鄉村市集、米食品嘗、咖波周邊手作DIY、咖波見面會、紅龜粿DIY與稻草筆DIY等，可愛咖波稻田彩繪景觀台則開放至23日，讓人一睹台南農村風采。（編輯：黃世雅）1111008

黃偉哲
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