國境將解封促觀光 高市推旅遊套票、商圈送市集券

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）國境解封在即，高市觀光局與高捷近日聯手推出整合交通及旅遊優惠套票，迎接海內外觀光客。高雄旗后商圈也將於15日規劃野餐活動吸引人潮，並贈送「市集券」，促進消費。

觀光局與高雄捷運公司因應迎接海內外旅客，將原本「輕軌周遊二日套票」再進化，推出結合MeNGo交通整合系統及眾多熱門景點、體驗活動、門票等21項超值優惠的新產品「2022高雄好玩卡x打狗（TaKao）逛逛」套票，8日起開賣。

觀光局今天新聞稿表示，「2022高雄好玩卡x打狗（TaKao）逛逛」套票只要新台幣990元，就能享受超過4500元的旅遊優惠，民眾可透過手機或其他智慧型載具上網購買QR code版，48小時內可一碼暢玩大高雄。

觀光局指出，與觀光業者整合資源推出的套票，開通後48小時內，憑QR code可享捷運、輕軌、市區公車等交通無限次搭乘，及i-ride飛行劇院、夢時代摩天輪、駁二藝術特區等21項熱門景點優惠及活動體驗。

此外，旗后商圈為吸引人潮，將於15日下午4時至晚上8時在廟前路1巷旁草地廣場舉辦「天涼好個Chill，旗津海岸星光野餐趴」，免費提供場地讓親子在海邊野餐，還有機會獲得6張面額50元的「市集券」，可至合作店家攤商使用。

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旗津道酒店所屬星享道酒店集團整合長周憲璋說，旗津道沙灘酒店從7月至今，訂房數較去年同期成長5倍，營收更成長6倍，為響應商圈活動，除販賣餐盒外，還推出住房優惠專案，當天入住家庭房或雙人房還送市集券等。

高雄市經發局長廖泰翔表示，市府長期輔導在地商圈改造、發展特色，今年因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在旗津也投入資源辦理多場行銷活動，活絡在地觀光與消費。（編輯：孫承武）1111009