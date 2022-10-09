國慶連假 嘉義縣市宿住率居全台冠亞軍

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（中央社記者姜宜菁嘉義市9日電）根據交通部觀光局台灣旅宿網資訊，嘉義縣市在國慶日連假住宿率居全台灣冠亞軍，嘉義縣旅宿業者表示，國慶煙火等大型活動帶動人潮，連續3天滿房，嘉義市餐飲業者也受惠。

根據交通部觀光局台灣旅宿網5日的資訊顯示，嘉義市國慶連假訂房率為全台第二名，嘉義縣位居第一名。

嘉義縣棒棒積木飯店公關企劃副理林靜盛今天告訴中央社記者，嘉義縣在國慶連假時舉辦多項活動，包括雙十煙火、全民運、故宮南院的水舞和蒜頭糖廠的五分車開通，吸引許多外地人來嘉義縣遊玩，飯店連續3天滿房。

位於嘉義市的耐斯王子飯店連續假期幾乎客滿，同時帶動餐飲的業績。為了因應國慶連假的人潮，飯店增加食材備料。

嘉義市民林志榮指出，這幾天市區的許多火雞肉飯店家都爆滿，至少比平常的假日須多排30分鐘。文化夜市、檜意森活村等景點也是人擠人，車潮、人潮造成市區交通壅塞。

觀光新聞處張婉芬處長表示，國慶連假3天，嘉義市有嘉義文化創意產業園區舉辦「嘉+酒市集」，同時嘉義市湖美一路的「跑車動態秀」等大型活動與觀光行銷推廣，以及團體旅遊補助加乘效應，帶動嘉義市的住宿率。

嘉義市長黃敏惠與沉睡大白熊設計師莊信棠應景與「國旗口罩」版大白熊合影，邀請民眾把握連假快來「嘉」玩。

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黃敏惠表示，迎接光輝10月來臨，市府再度以國旗妝點中山路，就連嘉義車站前的沉睡大白熊也換新妝，以國旗口罩祝賀中華民國「生日快樂！」歡迎遊客來「嘉」，與大白熊一同在飄揚的旗海中合照，歡度應景又帶有童趣的國慶假期。

嘉義市府觀光新聞處提醒民眾，嘉義市購物節延長至10日，來嘉消費滿新台幣500元就有機會抽輕豪宅大獎以及加碼的百萬休旅車。（編輯：黃世雅）1111009