國慶升旗 陳其邁：我們都是台灣人、以台灣為榮

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高雄市政府10日上午在市府前廣場舉行「高雄市慶祝中華民國111年國慶升旗典禮」，市長陳其邁（前左4）、議長曾麗燕（前左5）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高市府今天舉行國慶升旗典禮，市長陳其邁出席表示，要跟市民一起用高雄的人熱情，迎接中華民國生日，無論黨派、先來後到，均共同守護家園，「我們都是台灣人，以台灣為榮」。

上午在市府前廣場舉行「高雄市慶祝中華民國111年國慶升旗典禮」，陳其邁及市府局處首長、議長曾麗燕、軍方代表及多名立委、議員等人出席。

陳其邁致詞表示，要跟市民一起用高雄人的熱情，迎接中華民國生日，無論黨派、先來後到，共同守護家園，數十年來流動在血液中的民主自由，讓大家堅定擁護這片土地，「我們都是台灣人、我們都是高雄人，我們以台灣為榮、以高雄為榮」。

陳其邁說，回顧今年，國家和城市依舊面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及中國武力威脅等諸多挑戰，感謝醫護及防疫人員辛勞，感謝議會對市府的支持，更感謝國軍在前線保護中華民國安全，也盼大家團結當國軍堅強後盾。

陳其邁說，市府團隊2年拚4年，加速產業轉型，迎來台積電及半導體科技產業，另年底前社區關懷據點也將達520處、平價教保服務達90%，今年也開始課徵囤房稅，擴大租金補貼及大幅度興建社宅等，提升高雄社會安全網。

陳其邁指出，市府也擬定「淨零城市管理自治條例」送議會審議，盼跟在地企業攜手追求永續發展、加速淨零轉型。高雄正在進步，市府會繼續努力、永不鬆懈。

前高雄市長韓國瑜今晚將替前議長許崑源的女兒、國民黨高雄市議員參選人許采蓁站台，陳其邁接受媒體聯訪時，被問到是否建議韓國瑜到哪裡看看，陳其邁說，希望韓國瑜平常也能多回高雄走走，現在搭輕軌看台灣設計展是最佳旅遊路線。（編輯：孫承武）1111010