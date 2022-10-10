參加國慶升旗 柯志恩：憲法未改就是中華民國

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（左3）10日一早到左營區果貿社區參加國慶升旗典禮，她表示，10日就是中華民國的生日，強調在憲法沒改變、現狀沒改變下，還是稱為中華民國國慶。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天一早到左營區果貿社區參加國慶升旗典禮，柯志恩說，現在很多人把中華民國國慶，變成像是台灣國慶，但她要強調，在憲法未改下，今天就是中華民國國慶。

由眷村改建而成的果貿社區，每年國慶日都會舉辦升旗典禮，今天一早6時多，社區民眾即聚集在活動中心前參加升旗典禮，柯志恩與多名國民黨籍市議員參選人也出席。

柯志恩說，國慶升旗是果貿社區的傳統，看到大家人手一面青天白日滿地紅的國旗，且國歌都唱得很大聲，希望未來在中華民國國慶都能看到這樣的景象。

柯志恩並指，現在很多人把中華民國國慶，變成像是台灣國慶或中華民國台灣，但10月10日就是中華民國的生日，「我要強調，在憲法沒改變、現狀沒改變下，還是稱為中華民國國慶」。

柯志恩還說，自己小時候在屏東念書時是旗手，唱國歌、升國旗是生活日常，不知道為何現在會變成只有國慶日和元旦，才能讓大家感受到國歌的好聽及國旗冉冉上升的平和，很高興今天看到這麼多人一起祝福中華民國生日快樂。

她並向現場群眾喊話說，「我們的國家叫中華民國，我們的國旗是青年白日滿地紅，希望這面國旗繼續傳承下去，也希望果貿社區的升旗傳統，能維持到百年之後」。群眾則齊聲回說：「好」。（編輯：謝雅竹）1111010